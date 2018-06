Chanceler russo irá a Genebra para negociações com Irã O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, mudou de ideia e pretende viajar amanhã a Genebra para participar pessoalmente das negociações em busca de um acordo sobre o futuro do programa nuclear do Irã. Com isso, Lavrov se somará ao secretário de Estado dos EUA, John Kerry, à comissária de política externa da União Europeia (UE), Catherine Ashton, e diversos outros chanceleres europeus que se dirigiram à Suíça diante da expectativa de avanços sem precedentes no processo diplomático.