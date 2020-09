Chanceler saudita reafirma compromisso com palestinos após país permitir sobrevoo israelense

O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan, afirmou nesta quarta-feira, 2, que o país segue comprometido com a causa palestina e o povo palestino. A declaração, feita através das redes sociais, ocorre dois dias depois do reino saudita permitir o sobrevoo de uma aeronave israelense sobre seu território.

Na segunda-feira, 31, foi realizado o primeiro voo comercial entre Israel e Emirados Árabes. Partindo de Tel Aviv, o avião da companhia EL AL chegou a Abu Dhabi utilizando uma rota que cruzou o espaço aéreo da Arábia Saudita, sem contestação do reino, o que acabou envolvendo o país em um dos temas mais delicados de política externa no Oriente Médio atualmente.

O acordo para normalização das relações entre Israel e EAU, mediado pelos Estados Unidos, mexeu com o mundo árabe. Visto por alguns como um possível ponto de partida para o reconhecimento do país judaico pelos Estados árabes, o acordo foi mal recebido por alguns grupos, como palestinos - que tem no apoio árabe uma de suas frentes para o reconhecimento de seu território independente - e pelo Irã, que questiona a aproximação.

Na terça-feira, 1º, o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, subiu o tom e declarou que os Emirados Árabes Unidos "traíram o mundo muçulmano, as nações árabes, os países da região e a Palestina" em razão do acordo com Israel. Khamenei ainda disse que a traição "não vai durar para sempre".

Em meio a esse cenário turbulento, a fala do ministro saudita é um aceno para os dois lados do acordo. Se por um lado, o reino reafirma seu compromisso com a causa palestina e com a iniciativa de paz árabe, ao mesmo tempo sinaliza que não vai impor dificuldades a voos que partem ou chegam aos Emirados Árabes Unidos.

Além do contexto do acordo, a declaração do chanceler ocorre um dia depois do encontro entre Jared Kushner, genro e conselheiro do presidente americano Donald Trump, e o príncipe saudita Mohammed bin Salman. A dupla discutiu, entre outros tópicos, a necessidade de retomar as negociações entre os lados palestino e israelense.

"As posições firmes e estabelecidas do Reino da Arábia Saudita em relação à causa palestina e ao povo palestino não mudarão ao permitir a passagem, no espaço aéreo, de voos que chegam aos Emirados Árabes Unidos e partem dele para todos os países, e o reino aprecia todos os esforços destinados a alcançar uma paz justa e duradoura de acordo com a Iniciativa de Paz Árabe", escreveu Farhan.

مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضيةالفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافةالدول، كما أن المملكة تقدر جميع الجهودالرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرةالسلام العربية — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) September 2, 2020

Mesmo sem manter relações oficiais com Israel, a Arábia Saudita mantém uma posição mais moderada em relação ao país - comparado a outros Estados árabes - em razão dos laços com os Estados Unidos.