Chanceler turco diz que acordo sobre Síria é um ‘passo importante’ para fim da crise

ISTAMBUL, TURQUIA - Um acordo entre as grandes potências para suspender as hostilidades na Síria e fornecer ajuda humanitária representa "um passo importante" em direção a uma resolução da crise, disse o ministro de Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, em sua conta Twitter nesta sexta-feira, 12.

As partes envolvidas no conflito devem "abraçar esta oportunidade" que o acordo oferece para suspender os bombardeios aéreos, acabar com o ataque a civis e oferecer acesso a ajuda humanitária, disse Cavusoglu.

EUA, Rússia e mais de uma dezena de outras nações chegaram a um acordo em Munique, destinado a finalmente abrir caminho para uma transição política na país vizinho à Turquia.

The statement announced by #ISSG members today is an important step on the way to finding a solution to the Syrian crisis.+ — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 12 fevereiro 2016