Chanceleres do G-8 discutem Síria e Coreia do Norte

A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, disse na terça-feira que vai intensificar as conversas com seu colega russo, Sergei Lavrov, sobre o plano de Kofi Annan, enviado especial das Nações Unidas e da Liga Árabe para a Síria, que determina o cessar-fogo no país. O encontro ocorrerá à margem da reunião de dois dias do G-8. Como as outras capitais do grupo, Moscou, aliada militar síria, apoiou o plano. Vetou, porém, as medidas do Conselho de Segurança da ONU que condenam o presidente da Síria, Bashar Assad.

Os ministros do G-8 também vão discutir o lançamento de um foguete pela Coreia do Norte, que Pyongyang afirma ter como objetivo colocar um satélite em órbita - mas que Estados Unidos e seus aliados garantem ser um teste de míssil disfarçado, promovido pela nação que possui armas nucleares. O lançamento do foguete está previsto para ocorrer entre os dias 12 e 16 de abril. Durante coletiva de imprensa conjunta em Washington na terça-feira, Hillary e o chanceler japonês, Koichiro Gemba, alertaram que a ONU tomará medidas "apropriadas" se a Coreia do Norte insistir em seguir adiante no lançamento. As informações são da Dow Jones.