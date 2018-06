Chanceleres francês e alemão visitam Moldávia e Geórgia Os ministros de Relações Exteriores da França e Alemanha realizarão uma visita conjunta à Moldávia e à Geórgia em virtude do aumento da preocupação com as intenções da Rússia na Ucrânia. Tanto a Moldávia como a Geórgia pertenceram à União Soviética e têm regiões separatistas com população de russos étnicos.