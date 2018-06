Chanceleres latinoamericanos felicitam Bogotá e Farc por compromisso com cessar-fogo

BRASÍLIA - A vitória do "sim" no plebiscito sobre o acordo de paz entre o governo da Colômbia e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) “não deve significar uma rejeição à paz ou o regresso ao conflito”, dizem em comunicado conjunto os chanceleres de Brasil, Argentina, Chile, México, Paraguai e Uruguai.

Eles felicitaram as partes pelo compromisso com o cessar-fogo, considerado “essencial”, e enfatizaram que a paz “é um valor que se constrói com esforço e perseverança.” A nota conjunta foi divulgada nesta terça-feira, 4, pelo Ministério das Relações Exteriores.

Os países signatários consideraram importante a iniciativa do presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de convocar as forças políticas de seu país para prosseguir o diálogo e buscar “pontos de acordo e unidade”.

Eles também reafirmaram seu compromisso de acompanhar o povo colombiano nas tarefas de construção da paz, “que implicarão maior prosperidade e unidade para aquela nação e toda a região.”