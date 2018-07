Charles Manson, assassino da atriz Sharon Tate, surge em foto aos 77 anos

LOS ANGELES - Funcionários de uma prisão na Califórnia divulgaram uma foto do assassino em série Charles Manson, mostrando o criminoso aos 77 anos, com cabelos grisalhos, barbudo e uma expressão triste no rosto. Ele foi condenado pela morte da atriz Sharon Tate, então grávida e mulher do cineasta Roman Polanski, e de mais quatro pessoas na Califórnia e está preso há 42 anos pelo crime.

A imagem foi divulgada antes da audiência de Manson na próxima quarta-feira, 11. Manson já avisou que não planeja ir à audiência, mas os funcionários da prisão dizem que ele pode mudar de ideia no último minuto. Manson não comparece a uma audiência desde 1997.

A foto mostra Manson com um rosto enrugado e, na sua testa, a suástica tatuada por ele durante seu julgamento. Na última imagem divulgada, o criminosos aparecia com o cabelo raspado.

Segundo as autoridades, Manson não tem sido um prisioneiro de bom comportamento, e já foi pego com telefones celulares contrabandeados para dentro da prisão e uma bomba de fabricação caseira na sua cela.