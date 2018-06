'Charlie Hebdo' já tinha sido alvo de ataques por caricaturas de Maomé

PARIS - A revista satírica Charlie Hebdo, alvo de um atentado que deixou pelo menos 12 mortos nesta quarta-feira,7, em Paris já tinha sofrido em seus quase 22 anos de existência outros ataques em razão da publicação de caricaturas de Maomé.

A revista, cuja a mera reprodução está proibida pelo Islã, também chegou a ser incendiada em novembro de 2011. Quando voltou às ruas, insistiu na linha editorial com uma capa em que um muçulmano e um desenhista se beijavam sob o título "O amor é mais forte que o ódio".

No interior da edição, carregada de críticas tanto ao fundamentalismo muçulmano como o cristão, o diretor da publicação, Charb, exigia no editorial o direito dos desenhistas e jornalistas da Charlie Hebdo a fazer humor sobre o que quisessem.

Em 3 janeiro de 2013, o site da revista sofreu ataques de hackers, motivados pela publicação no dia anterior de um suplemento especial com uma biografia de Maomé em forma de história em quadrinhos.

Antes disso, o semanário levantou a ira dos islamitas por reproduzir outras caricaturas, originais do jornal dinamarquês Jyllands-Posten em setembro de 2005, nas quais o profeta vestia turbante-bomba com o pavio aceso.

Com uma linha ousada e irreverente, a Charlie Hebdo foi criada em 1992 pelo escritor e jornalista François Cavanna, morto em 29 de janeiro de 2014, aos 90 anos. O desenhista Charb assumiu então a publicação, dando sequência à linha editorial considerada ofensiva pelos muçulmanos.

No Islã, a mera representação gráfica do profeta é considerada uma ofensa. A divulgação das caricaturas suscitou um intenso debate na França sobre a liberdade de imprensa no país. / EFE