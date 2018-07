Chávez abre comemorações de bicentenário da independência venezuelana

O presidente Hugo Chávez convocou os venezuelanos a lutar pela unidade do país e combater supostas conspirações, nesta terça-feira, na abertura das comemorações pelos 200 anos da independência da Venezuela.

Terminado o discurso do presidente, o país assistiu a uma sequência de desfiles militares em Caracas.

Os presidentes da Bolívia, Evo Morales, do Paraguai, Fernando Lugo, e do Uruguai, José Mujica, se reuniram com Chávez antes do desfile. O Brasil e outros países foram representados por seus chanceleres.

O bicentenário da independência venezuelana é comemorado em meio a incertezas sobre a saúde de Chávez, que na última segunda-feira regressou de Cuba após ser operado para a retirada de um tumor, cuja gravidade ainda não foi esclarecida.

Ele diz que vai ganhar a "batalha" contra a doença.