Chávez agradece oferta de tratamento no Brasil O presidente venezuelano, Hugo Chávez, que na semana passada admitiu ter passado por uma cirurgia para retirada de um tumor maligno, conversou ontem por telefone com a presidente Dilma Rousseff. Ele agradeceu pela oferta de tratamento médico no País e prometeu avaliá-la. Segundo o Wall Street Journal, Chávez tem câncer no intestino.