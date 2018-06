Chávez anuncia que câncer voltou e indica sucessor

"Existem riscos. Quem pode negar isso?", disse Chávez, sentado ao lado de Maduro e outros aliados. "Em qualquer circunstância, devemos garantir o avanço da Revolução Bolivariana", acrescentou.

O presidente contou que os testes descobriram a volta de "algumas células malignas" na mesma área onde tumores foram removidos anteriormente, e que os médicos recomendaram cirurgia imediatamente, mas ele quis voltar à Venezuela primeiro.

Chávez afirmou que se houver complicações e novas eleições forem realizadas, seu candidato será Maduro, ex-ministro de Relações Exteriores, nomeado vice-presidente três dias depois da reeleição de Chávez, em outubro. "Nesse cenário, que, de acordo com a Constituição, exigirá que eleições presidenciais sejam realizadas novamente, vocês devem eleger Nicolas Maduro como presidente", disse. "Eu peço isso a vocês do fundo do meu coração", acrescentou.

Essa será a terceira operação de Chávez, de 58 anos, para remover tecidos cancerígenos. A primeira delas foi feita em junho de 2011. As informações são da Associated Press.