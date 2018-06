Chávez anuncia volta do câncer, diz que será operado em Cuba e indica sucessor O presidente venezuelano, Hugo Chávez, voltou ontem a Cuba para nova cirurgia após a reincidência do câncer. No sábado, em cadeia nacional, ele reconheceu, pela primeira vez, que a doença pode causar o fim de seu governo e nomeou um sucessor, o chanceler e vice-presidente do país, Nicolás Maduro.