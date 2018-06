Chávez aparece bem-humorado em TV estatal

"Ainda estou me recuperando", disse o presidente. "Estou trabalhando, mas sigo as recomendações médicas e me recupero progressivamente." Bem-humorado, Chávez fez um dueto com a cantora Fabiana Ochoa na música Linda Barinas, uma canção folclórica de seu Estado. O líder bolivariano acusou o candidato da oposição, Henrique Capriles, de "populismo" por prometer levar a Venezuela a uma situação de pleno emprego e disse que as eleições de outubro serão uma batalha entre o modelo capitalista e o socialista

O presidente anunciou ainda a criação de um programa de 400 milhões de bolívares (cerca de US$ 100 milhões) para contornar a crise penitenciária do país. O projeto, com auxílio chinês, pretende instalar um sistema de monitoramento dos presídios do país para impedir a entrada de armas e drogas no sistema prisional.

"Fiquei preso por dois anos em Yare. Tinha meus livros, minha máquina de escrever e minha caminha", disse Chávez. "Saí mais maduro como homem e político e, por isso, agradeço a Deus por ter sido preso. A cadeia deveria ser assim para todos."

Rebelião.

Após horas de negociações, o governo venezuelano conseguiu nesta sexta-feira pôr fim à rebelião de detentos no Presídio de La Planta, em Caracas. Ao menos dois civis morreram no tiroteio de quinta-feira na penitenciária. Ao longo do dia, o governo retirou 600 presos da cadeia, que enfrenta problemas de superlotação. Autoridades esperavam ainda concluir a remoção dos detentos amotinados até o fim da noite.

A rebelião em La Planta durou 21 dias. Segundo o presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello, os detentos seriam revistados antes de partir para os centros de detenção de El Rodeo e Yare. A penitenciária de La Planta deve ser fechada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.