Chávez aparece na televisão pela 1ª vez após tratamento

CARACAS - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, prometeu nesta terça-feira, 22, uma vitória "sem precedentes" na próxima eleição presidencial. A declaração foi feita durante sua primeira aparição após o retorno de sua última viagem a Cuba para tratamento do câncer.

"A derrota que vocês sofrerão não tem precedente na história política deste país", declarou Chávez, dirigindo-se à oposição.

O presidente de 57 anos falou a seu conselho de ministros durante um evento de duas horas que foi transmitido por rádio e televisão. O presidente, que voltou de Havana em 11 de maio, não ofereceu detalhes sobre seu estado de saúde.

Conversas telefônicas de Chávez já haviam sido transmitidas pela emissora estatal VTV desde seu retorno a Cuba, mas esta foi a primeira aparição perante as câmeras desde seu retorno.

Chávez passou por duas cirurgias no último ano para a remoção de tumores e passou por tratamento quimioterápico, seguido de radioterapia, para tentar eliminar o câncer.

Ele não divulgou que tipo de câncer o afetou, o que, tendo em vista a eleição presidencial marcada da 7 de outubro, alimenta as incertezas políticas, além de uma onda de boatos. No poder desde 1999, Chávez oncorre a seu terceiro mandato consecutivo como "revolucionário socialista" contra Henrique Capriles, o jovem governador do Estado de Miranda e candidato de centro-esquerda da oposição.

As informações são da Dow Jones.