Chávez aparece na TV e fala de sua recuperação

O presidente venezuelano assegurou que sua recuperação "é franca, progressiva, rápida". A mensagem para a nação, gravada no sábado, teve o intuito de esclarecer sobre sua situação médica e sufocar os rumores sobre uma suposta complicação de saúde. Ele comentou que, para calar os especuladores, decidiu mostrar uma cópia da edição de sábado do diário oficial cubano "Granma", assim como um exemplar do diário estatal venezuelano "Correo del Orinoco".

Chávez viajou no dia 24 de fevereiro para Havana, capital de Cuba, com o objetivo de remover uma lesão de dois centímetros que apareceu no mesmo lugar em que surgiu um tumor canceroso, extraído há oito meses.

Entre julho e setembro de 2011, ele passou por quatro fases de quimioterapia em Havana e Caracas. Em outubro, o governo anunciou que Chávez estava curado. As informações são da Associated Press.