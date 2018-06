Chávez aponta conspiração para matar oposicionista

"Eu já pedi ao diretor da Sebin (para investigar), que se reuniu com a equipe do governador de Miranda, porque há informações de que eles estão tentando atacá-lo", afirmou Chávez, ao destacar que os suspeitos da trama não são ligados ao governo. As informações estavam sendo tratadas "com a devida seriedade" devido à origem das fontes, completou o presidente.

Capriles, que deve dar a Chávez seu maior desafio eleitoral em quase 13 anos no poder, rejeitou os comentários do presidente em uma mensagem no Twitter, dizendo que "beiravam a irresponsabilidade." O governador, de 39 anos, disse que o governo Chávez é o responsável pela "insegurança na qual vive o nosso povo", numa referência aos altos índices de criminalidade nas ruas, uma questão política crucial para as eleições de outubro.