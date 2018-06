Chávez atravessa 'momentos difíceis', diz chanceler

Em entrevista à emissora local Televen, o chanceler admitiu que os aliados e os partidários de Chávez estão diante de uma situação complexa, mas acrescentou que o presidente está lutando. "Ela está travando uma batalha que tem momentos difíceis, complexos", disse ele.

Os comentários de Jaua vêm à tona dois dias depois de terem sido divulgadas as primeiras imagens de Chávez após dois meses de recuperação em Cuba. Chávez foi operado em 11 de dezembro no âmbito de sua luta contra um câncer e a ausência de imagens e declarações do presidente alimentaram uma série de rumores em relação a seu real estado de saúde. As informações são da Associated Press.