Chávez brinca com anúncio em que ele beija Obama

A campanha "contra o ódio" da companhia de roupas italiana Benetton gerou críticas, por suas imagens de líderes mundiais em beijos apaixonados. Entre os "casais" retratados nas montagens estão a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente francês, Nicolas Sarkozy, ou o papa Bento XVI e um clérigo muçulmano, ou ainda Obama e o presidente da China, Hu Jintao.

"Oh, é só um selinho", disse Chávez, arrancando mais risadas, ao ver a imagem. "Eu também fechei meus olhos."

Chávez, famoso por suas críticas incendiárias, disse que não se incomodava com o anúncio, pois "eu nem prestei atenção nisso". O militar da reserva, geralmente crítico dos jornalistas, disse que se preocupava mais com as mentiras e críticas da imprensa. As informações são da Dow Jones.