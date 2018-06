Chávez brinca sobre aliar-se a Obama pelo beisebol O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, lamentou a exclusão do beisebol e do softbol da programação dos Jogos Olímpicos de Londres e brincou que seu homólogo norte-americano, Barack Obama, deveria forjar uma aliança com os governos venezuelano e cubano para que esses esportes regressem na Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro.