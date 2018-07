Chávez cancela viagem e desmente boato sobre AVC

Em uma tentativa de acabar com os boatos de que teria sofrido um AVC, Chávez falou por telefone à TV estatal que estava bem, mas infelizmente teve de cancelar a viagem, pois precisava atender às prioridades da Venezuela, referindo-se às chuvas torrenciais que provocaram inundações no país e já deixaram oito mortos. "A qualquer momento vamos para lá, visitar Cristina e Lula (ele pretendia fazer uma escala no Brasil para se encontrar com o ex-presidente).

Horas antes, o deputado chavista Diosdado Cabello usou o Twitter para desmentir os boatos: "Compatriotas, não ouçam os rumores mal intencionados sobre a saúde do comandante. O presidente está cada vez melhor de saúde".

A viagem para a Argentina seria a primeira visita oficial do presidente a outro país desde que descobriu que tinha um câncer na região abdominal, em junho. Após se submeter a uma cirurgia para remoção do tumor em Cuba, Chávez voltou à ilha para três sessões de quimioterapia e diz estar curado. Ele pretende se candidatar a outra reeleição, em 2012, mas seu estado de saúde tem sido alvo de especulações.