Chávez cancela viagem e governo desmente boatos

O deputado chavista Diosdado Cabello usou sua conta no Twitter para desmentir os rumores de que Chávez teria sofrido um AVC. A justificativa dada pelo governo para o cancelamento foram as inundações que atingem a Venezuela.

"Compatriotas, não ouçam os rumores mal intencionados sobre a saúde do comandante. O presidente está cada vez melhor de saúde", escreveu Cabello, que acusou jornalistas críticos ao governo de espalharem os boatos. "Quando o comandante Chávez aparecer, (Alberto) Ravell, (Nelson) Bocaranda e os outros amargurados ficarão deprimidos, lhes garanto." A viagem para a Argentina seria a primeira visita oficial do presidente a outro país desde que médicos diagnosticaram no venezuelano um câncer na região abdominal, em junho.

Depois de se submeter a uma cirurgia para remoção de um tumor em Cuba, Chávez voltou à ilha para três sessões de quimioterapia e se diz curado. Ele pretende se candidatar a mais um mandato em outubro do ano que vem, mas seu estado de saúde tem sido alvo de especulações.