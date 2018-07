Chávez chama de 'mentirosa' reportagem sobre suposto terrorismo contra EUA

CARACAS - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, rotulou de "mentirosa" uma reportagem divulgada pela emissora americana "Univisión" sobre supostos planos terroristas do Irã contra os Estados Unidos, nos quais estariam envolvidos venezuelanos e cubanos.

"Até hoje estavam lançando programas nas emissoras dos Estados Unidos dizendo que agora a Venezuela, o Governo venezuelano, está planejando, como disseram, atos terroristas, junto com terroristas iranianos para atacar os Estados Unidos", assinalou o presidente em um ato público transmitido pela televisão estatal.

"A mentira é utilizada como desculpa para nos agredir. É preciso ficar atento a isso", acrescentou o presidente.

A "Univisión" transmitiu na semana passada o documentário "A ameaça iraniana", sobre um suposto planejamento em 2006 para atacar os sistemas de várias usinas nucleares americanas, além de Casa Branca, FBI e CIA.

Alguns dos entrevistados disseram que as embaixadas de Irã, Cuba e Venezuela teriam participado dos planos.

Chávez disse que se trata de um material para atacar Cuba, Venezuela e a Aliança Bolivariana para as Américas (Alba) e alertou seus seguidores que fiquem atentos para lutar contra "a manipulação e a mentira que corre pelo mundo nos atacando".

Vários líderes do Congresso dos EUA pediram na última sexta-feira que seja investigada a cônsul geral da Venezuela em Miami (Flórida), Livia Antonieta Acosta, por seu suposto vínculo com um possível ataque virtual nos Estados Unidos, no qual estariam implicados agentes de Irã, Cuba e Venezuela.