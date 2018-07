Chávez chega a Cuba para realizar novo tratamento

HAVANA - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, já está em Havana para iniciar seu tratamento médico. O jornal Granma, do Partido Comunista de Cuba, informou que o presidente chegou ao país na noite de terça-feira 27.

Chávez havia anunciado seus planos de viajar a Cuba para um tratamento médico depois de passar grande parte dos últimos 18 meses lutando contra o câncer. Em um pedido escrito aos legisladores da Assembleia Nacional, o presidente disse que os doutores recomendaram sessões com uso de oxigênio hiperbárico para continuar a fortalecer sua saúde.

Chávez havia dito no começo do ano que exames indicavam que ele estava livre do câncer. Segundo especialistas médicos, o tratamento em uma câmara hiperbárica pode ajudar pacientes que sofrem da doença a se recuperarem de danos causados pela terapia com radiação nos nervos ou músculos.

As informações são da AP