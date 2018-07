Chávez chega ao Brasil no final da tarde e terá reunião com Dilma

BRASÍLIA - Principal convidado da reunião extraordinária que irá selar a inclusão da Venezuela no Mercosul, o presidente Hugo Chavez chega daqui a pouco, às 18h, a Brasília. Ainda hoje, o venezuelano terá uma reunião bilateral com a presidente Dilma Rousseff e, possivelmente, um jantar.

Os presidentes da Argentina, Cristina Kirchner, e do Uruguai, José Mujica, também chegam hoje à noite a Brasília. Durante toda a segunda, técnicos e diplomatas dos quatro países estiveram reunidos discutindo o formato da integração da Venezuela ao Mercosul. Essa será a primeira vez que o bloco aceita um novo membro integral, já que os outros quatro - incluindo o Paraguai, que está suspenso por ter, na avaliação dos demais, rompido com a cláusula democrática ao depor o ex-presidente Fernando Lugo - são membros originais.

No final da tarde de hoje, reúnem-se também os chanceleres dos quatro países para ratificar as decisões discutidas pelos técnicos, que envolvem, principalmente, o cronograma de adesão integral da Venezuela. Na manhã da terça-feira, no Palácio do Planalto, acontece a reunião formal entre os quatro presidentes, seguida de um almoço.