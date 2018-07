Chávez comanda à distância a festa do bicentenário Na iminência de uma reforma de gabinete que deve dar indícios dos novos rumos do governo venezuelano, o convalescente presidente Hugo Chávez abriu ontem, do Palácio de Miraflores, a parada militar em comemoração do bicentenário da independência do país, no Paseo de los Próceres, em Caracas. O líder venezuelano acompanhou o desfile de dentro da sede do governo, de onde passou o dia fazendo comentários pela internet.