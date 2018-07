Chávez completa 1ª sessão de quimioterapia em Cuba

Chávez afirmou que a primeira etapa do tratamento foi um sucesso e que conseguiu ganhar peso. Ele disse ainda que em seguida virá um "segundo ciclo" de quimioterapia. "Cumpri o primeiro ciclo do tratamento de quimioterapia, ao qual fui submetido nos últimos dias. Este ciclo acabou de maneira bem sucedida. É como um bombardeio, Nicolás (Maduro), aí vem a bomba atômica... é a bomba contra o mal", disse o mandatário, falando com o chanceler venezuelano Nicolás Maduro, que parecia estar ao seu lado.

"Estamos nos preparando para um segundo ciclo, são vários nesta batalha para derrotar definitivamente e eliminar qualquer risco de presença de células malignas neste corpo, que cumprirá 57 anos no próximo 28 de julho", acrescentou Chávez.

O presidente não deu detalhes sobre o tipo de câncer que sofre. Ele afirmou que agora pesa 86 kg e que é cuidado por "um batalhão" de médicos e enfermeiras cubanas e venezuelanas. Chávez revelou ainda que cumpre uma rotina de exercício e de reabilitação. O mandatário não esclareceu quantas sessões de quimioterapia a mais necessitará e também não disse quando regressará à Venezuela. As informações são da Associated Press.