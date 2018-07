Chávez concorrerá à reeleição em 2012, diz ministro

Numa entrevista concedida à emissora estatal de televisão da Venezuela, Giordani declarou que "não existe nenhuma dúvida de que ele estará lá nas eleições de 2012". O ministro também manifestou confiança de que Chávez viverá "ainda por muitos anos" O líder venezuelano, de 56 anos, viajou para Cuba no sábado depois de anunciar que pretendia começar a ser submetido a quimioterapia no dia seguinte. As informações são da Associated Press.