Chávez concorrerá em outubro, diz partido O vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, reafirmou ontem que o presidente Hugo Chávez disputará a reeleição em outubro. Segundo Cabello "não há volta atrás". Chávez confirmou no domingo que removeu um novo tumor maligno de sua região pélvica - uma reincidência de um câncer que tratou no ano passado. Pesquisa da consultoria Hinterlaces divulgada ontem mostra Chávez (52%) com vantagem de 18 pontos sobre o candidato da oposição, Henrique Capriles (34%).