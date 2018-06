Chávez confirma presença em Cúpula das Américas

CARACAS - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, anunciou que vai participar da Cúpula das Américas, programada para ocorrer no mês que vem em Cartagena, na Colômbia.

Ele contou que vai aproveitar o encontro para criticar a exclusão de Cuba do evento. "É quase um consenso que [o país] tinha que participar da cúpula", disse.

"Essa será a última cúpula chamada 'das Américas' sem Cuba. A próxima não ocorrerá, pois nós não participaremos", ameaçou o presidente.

Chávez disse ainda que discutiu a exclusão de Cuba em reuniões com a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, da Bolívia, Evo Morales, do Equador, Rafael Correa, e do Brasil, Dilma Rousseff.

"A premissa é o consenso. Não terá mais cúpula sem a participação de Cuba", destacou.

O venezuelano passou uma temporada em Cuba para realizar uma cirurgia para a retirada de uma lesão cancerígena maligna.