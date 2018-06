Chávez continua com insuficiência respiratória, revela governo

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, continua se tratando em Caracas da insuficiência respiratória que começou durante o pós-operatório e cuja evolução "não tem sido favorável", disse ontem à noite o Ministro de Comunicação Ernesto Villegas. Este foi o primeiro comunicado do governo sobre a saúde de Chávez desde que ele voltou de Cuba, na segunda-feira, onde se submeteu à quarta cirurgia de um câncer na região pélvica.

"Em compensação, o tratamento médico para a doença base continua sem apresentar efeitos adversos significativos até o momento", disse Villegas, referindo-se ao câncer. Ele não deu detalhes sobre o tipo de tratamento.

"O presidente mantém-se aferrado a Cristo, com a máxima vontade de viver e com a maior disciplina no tratamento de sua saúde", acrescentou.

Chávez encontra-se internado no Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, em Caracas, desde que retornou à Venezuela, depois de ter ficado hospitalizado mais de dois meses em Havana, tratando-se da doença e das várias complicações do pós-operatório.

Na mensagem, transmitida obrigatoriamente por rádio e TV, Villegas assegurou que Chávez se mantém em contato com sua família, com a equipe de governo e em estreita colaboração com os médicos que o atendem.

O ministro das Comunicações também agradeceu em nome do governo ao povo venezuelano por "suas espontâneas manifestações de amor, alegria e solidariedade durante a chegada do comandante Chávez".

"Uma atitude sublime que contrasta notavelmente com a falta de humanidade dos gestos e expressões desrespeitosas por parte da direita ao líder revolucionário", disse Villegas.

No comunicado, o governo também agradece aos pacientes, ao pessoal médico e aos trabalhadores do Hospital Militar, que permitiram que o centro médico continuasse funcionando "normalmente e atendendo o povo, como é a vontade do comandante Chávez".

O líder bolivariano foi operado em 11 de dezembro pela quarta vez em 18 meses. Durante a cirurgia, que se estendeu por seis horas, ocorreram complicações por uma hemorragia e, posteriormente, por uma infecção pulmonar que levou a uma insuficiência respiratória.

Traqueostomia. Na semana passada, o governo disse que o presidente tinha sido submetido a uma traqueostomia e respirava através de uma cânula traqueal, que dificultava sua fala. Na sexta-feira, o governo divulgou fotos de Chávez com duas de suas filhas no hospital de Havana, segurando uma edição do jornal cubano Granma do dia anterior. Sorridente, o presidente usava um blusão esportivo que cobria o pescoço. / EFE e AFP