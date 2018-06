Chávez cria rede de farmácias populares estatais O governo de Hugo Chávez criou na quarta-feira uma rede estatal de farmácias e prometeu impor limites às drogarias privadas. A medida, prevista desde o começo do mês, entrou em vigor com a publicação no diário oficial. Com isso, o governo espera reduzir o preço dos remédios em até 40%. A justificativa oficial para o projeto é coibir lucros considerados abusivos.