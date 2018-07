Chávez dá início à campanha nas ruas e na TV

Nos moldes das peças produzidas nas campanhas vitoriosas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2006, e Dilma Rousseff, em 2010, o vídeo mostra cenas do cotidiano venezuelano, com um jingle de campanha feito com base no grito popular chavista "Uh! Ah! Chávez não se vá!". Em tom triunfal astral, a canção exalta as realizações do "governo bolivariano", como a redução da pobreza e a "conquista da independência" do país. A canção também pode ser baixada como ringtone para celular.

No primeiro ato de campanha, Chávez fez uma carreata de Mariara, em Carabobo, até Maracay, no Estado de Aragua, onde fica a base na qual serviu como paraquedista do Exército.

Após a carreata, o líder fez um discurso para a multidão que o acompanhou no qual também exaltou a redução da pobreza como seu principal trunfo eleitoral. "Depois dos anos de revolução bolivariana, sobretudo os últimos seis, pudemos reduzir a pobreza. Ela caiu pela metade e hoje está em cerca de 25%", declarou . "Nossa batalha é dura. Até 2019, temos de levar essa pobreza a zero. Não existirá pobreza nem miséria." / EFE