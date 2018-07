Chávez deixa Caracas rumo a Cuba O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, deixou Caracas na noite de hoje em um voo com destino a Havana para iniciar a segunda fase de um tratamento contra o câncer. Antes de partir, o líder venezuelano informou que começaria a ser submetido a uma quimioterapia já no domingo e que o tratamento seria "duro". No momento do embarque, Chávez declarou: "É hora de viver, não de morrer!"