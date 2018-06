Chávez deixa Cuba e volta a Caracas depois de onze dias

CARACAS - O presidente venezuelano Hugo Chávez informou nesta sexta-feira, 11, que estava no avião de volta para a Venezuela "com mais otimismo do que nunca", depois de passar onze dias em Havana. Ele faz um tratamento de radioterapia contra um câncer na região pélvica.

"Já no avião, sobre a pista do José Martí, rumo à pátria venezuelana! Com mais otimismo do que nunca! Viveremos e venceremos!", foi a sua mensagem no Twitter, na conta @chavezcandanga.

O vice-presidente executivo da Venezuela, Elias Jaua, afirmou nesta sexta que Chávez "não deixou de governar", apesar do tratamento complexo de radioterapia que faz em Cuba. O câncer foi detectado em junho do ano passado.

