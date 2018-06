Chávez delega funções administrativas a vice

CARACAS - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, delegou a seu vice, Nicolás Maduro, algumas de suas atribuições administrativas enquanto se recupera da quarta cirurgia, em um ano e meio, em Havana.

Entre as funções delegadas por Chávez a Maduro estão a concessão de crédito público, ajustes orçamentários, expropriações e a análise de prestações de contas de seus ministros, informou nesta quarta-feira, 26, o governo venezuelano em seu Diário Oficial.

Em julho do ano passado, Chávez baixou decreto similar antes de seguir para Cuba para sessões de quimioterapia no âmbito de seu tratamento contra um câncer. Na ocasião, as funções administrativas foram delegadas ao então vice-presidente Elias Jaua e ministro de Planejamento Jorge Giordani.

Em 8 de dezembro, pouco antes de embarcar para Cuba para uma complexa cirurgia para a extração de um tumor reincidente na região pélvica, Chávez já havia dito que Maduro deveria ser seu sucessor.

Na segunda-feira, em um pronunciamento à nação por ocasião do Natal, Maduro disse aos venezuelanos que Chávez recuperava-se bem da cirurgia à qual foi submetido no último dia 11 e já era capaz de caminhar e de praticar exercícios.

As informações são da Associated Press