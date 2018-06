Chávez denuncia complô contra candidato rival O presidente venezuelano, Hugo Chávez, revelou ontem que o serviço de inteligência detectou um plano de atentado contra o candidato da oposição às eleições presidenciais de 7 de outubro, Henrique Capriles. "Há alguns dias, recebi a informação e ordenei ao diretor do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (Sebin), Miguel Rodríguez, que se reunisse com a equipe de segurança do governador de Miranda (Capriles)", disse Chávez por telefone à TV estatal.