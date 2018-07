Chávez desmente rumores sobre viagem ao Brasil para tratar câncer

CARACAS - Desmentindo rumores sobre uma suposta viagem ao Brasil, o presidente da Venezuela Hugo Chávez anunciou nesta sexta-feira, 6, que viajará à Cuba no sábado para iniciar o terceiro ciclo de radioterapia para combater um câncer na região pélvica. "Amanhã à noite irei novamente à Havana para continuar a batalha pela saúde e pela vida", anunciou o líder venezuelano em uma entrevista telefônica no canal estatal.

Os boatos sobre uma suposta viagem de Chávez à São Paulo ainda neste fim de semana, para realizar exames no Hospital Sírio Libanês, ganharam força na quinta-feira, quando o jornalista da oposição Nelson Bocaranda postou em seu perfil de Twitter que a Guarda Militar venezuelana havia viajado à cidade para preparar a segurança do mandatário.

Bocaranda afirmou ainda que o câncer do presidente havia se "extendido" e que ele viajaria a São Paulo para poder diagnosticar supostos "erros" cometidos pela equipe médica cubana. Seguido por mais de 500 mil pessoas no Twitter, Bocaranda ganhou notoriedade ao antecipar, no ano passado, a notícia de que Chávez tinha câncer.

Na última quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela disse que Chávez pretendia viajar "em breve" ao Brasil para se reunir com a presidente Dilma Roussef. Nesta visita, ele aproveitaria para ver o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, que acaba de sair de um tratamento contra um câncer de laringe.

Piora

A preocupação sobre uma suposta piora no estado de saúde do presidente venezuelano aumentou na quinta-feira, quando Chávez se emocionou durante uma missa em Barinas, sua terra natal. Com a voz embargada, Chávez disse que as duas cirurgias para combater o câncer, no período de um ano, "não foram fáceis" e admitiu não poder conter as lágrimas ao ser acariciado pelo pai e pela mãe.

Emocionado, o líder venezuelano pediu proteção divina. "Dê-me vida, ainda que seja dolorosa, mas dê-me vida. Dê-me sua coroa, Cristo, que eu coloco. Dê-me sua cruz, cem cruzes, Cristo, que eu as levo, mas não me leve ainda, porque ainda tenho coisas para fazer por esse povo e por essa pátria", disse. Chávez retornou à Venezuela na quarta-feira após finalizar o segundo ciclo de radioterapia para combater a reincidência de um câncer.

A seis meses das eleições presidenciais, a enfermidade do presidente e a incerteza sobre a seu estado de saúde geram preocupação no interior da Cúpula chavista e aumentam as dúvidas sobre sua candidatura à reeleição em outubro deste ano.

Apesar da doença, recentes pesquisas de opinião apontam Chávez com uma vantagem de 13 a 20 pontos em relação ao candidato de centro-direita Henrique Capriles Radonski.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.