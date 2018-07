Chávez desmente vinda ao Brasil e diz que seguirá tratamento em Cuba

CARACAS - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, anunciou na noite desta sexta-feira, 15, que viajará a Cuba para continuar a se tratar contra o câncer, desmentindo informações de que faria seu tratamento no Brasil.

Chávez pediu autorização do presidente do Parlamento venezuelano para que possa sair novamente do país. Segundo o presidente, essa nova fase do tratamento, a ser realizada em Cuba, inclui a quimioterapia.

Notícias divulgadas pela imprensa brasileira davam conta que Chávez daria continuidade a seu tratamento no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Durante recente visita à ilha cubana, o líder venezuelano foi diagnosticado com câncer e teve de ser submetido a uma cirurgia de emergência para retirar um tumor.

Até agora Chávez não deu detalhes sobre a localização do tumor - que segundo informação oficial estava alojado na região pélvica - e limitou-se a negar rumores de que o tumor teria afetado o cólon e estômago.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.