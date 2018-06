Chávez deve voltar a Caracas nesta semana O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, anunciou ontem que espera retornar até o fim da semana a Caracas. O discurso foi gravado pela manhã, em Havana, e exibido às 20 horas pela televisão estatal venezuelana. Chávez, de 57 anos, está desde 24 de fevereiro em Cuba para tratamento de um câncer no abdômen. Embora seja a terceira intervenção cirúrgica em menos de um ano, Chávez declarou que, 13 dias após a cirurgia, sua saúde está em plena recuperação, com boa cicatrização no pós-operatório, sem complicações de nenhum tipo. Ainda segundo ele, nas próximas semanas deve ter início a fase de radioterapia.