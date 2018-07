Chávez divulga foto e recebe ligação de Dilma O ministro da Comunicação da Venezuela, Andrés Izarra, divulgou ontem em sua conta no microblog Twitter as primeiras fotos do presidente Hugo Chávez após a cirurgia a que se submeteu em Cuba na segunda-feira. Nas imagens, o líder bolivariano aparece conversando com o ex-presidente cubano Fidel Castro e caminhando ao lado de enfermeiras e do ministro da Ciência e Tecnologia, Jorge Arreaza.