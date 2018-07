Chávez diz estar se recuperando rapidamente de cirurgia

Chávez disse ao líder russo que está "experimentando uma recuperação rápida depois de uma operação complexa", informou a chancelaria venezuelana. De acordo com a nota, Chávez está passando da primeira para a segunda fase da recuperação. Medvedev desejou a Chávez uma rápida recuperação e disse ao venezuelano que ele pode contar com a ajuda da Rússia em caso de necessidade.

Chávez removeu um tumor maligno da região pélvica em 20 de junho. Depois de ter passado quase um mês em Cuba, ele retornou à Venezuela no último dia 4. As informações são da Associated Press.