Chávez diz que está se recuperando bem após tratamento de radioterapia

CARACAS - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, afirmou nesta segunda-feira, 21,após mais de uma semana do fim do tratamento de radioterapia a que foi submetido, que se sente bem e que agora não é mais um "cavalo", mas sim um "búfalo".

"Estou me sentindo bem, cada dia melhor, talvez não como um cavalo, mas como um búfalo para continuar a recuperação", afirmou Chávez numa ligação telefônica feita durante uma entrevista de sua legenda, o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV).

"Eu me sinto bem depois desta semana que passou, recuperando-me dia após dia, noite após noite dos efeitos do tratamento de radioterapia. A cada dia me sinto melhor", disse.

O presidente disse que aos poucos está retomando seu trabalho e atividade física e que está continuando com as tarefas de governo e de direção.

Chávez, de 57 anos, retornou no dia 11 para a Venezuela após finalizar a radioterapia que realizou em Cuba, onde foi operado em 26 de fevereiro para a retirada de um tumor.

O líder não quis dar detalhes sobre como será sua campanha para a reeleição. Em 7 de outubro, ele enfrentará o oposicionista Henrique Capriles nas eleições presidenciais.

"Em breve informaremos sobre isto, organizaremos isto. Estamos aquecendo os motores e revisando linhas estratégicas e táticas" afirmou.

"Fomos vitoriosos nos planos da pré-campanha e vamos fechar esta fase de forma bem-sucedida. Vamos conseguir uma gigantesca vitória popular" nas eleições, previu Chávez.