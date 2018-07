Chávez diz que exame não detectou câncer

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, voltou na noite de sábado a Caracas depois de passar uma semana em Cuba fazendo sessões de quimioterapia contra o câncer. Chávez garantiu que os exames não detectaram novas células malignas. "Estou muito feliz por estar de volta", disse o presidente ao sair do avião.

Chávez, que realizou o primeiro ciclo de quimioterapia, admitiu que tem sido "difícil", que a batalha contra a doença "leva tempo", mas se mostrou feliz com o resultado dos exaustivos exames realizados em Cuba.

"Fui submetido a exames de ressonância magnética. Por cima, por baixo. E devo dizer que não foi detectada a presença de nenhuma célula maligna no meu corpo, mas o risco existe e, por isso, a quimioterapia" explicou, sem dar mais detalhes.

"Estou voltando melhor do que fui. Foi difícil, mas o meu corpo de cadete aguentou. Estamos aqui para continuar a batalha. Mas, para o retorno pleno, vocês sabem que preciso ser disciplinado", afirmou Chávez, que estava acompanhado por ministros e comandantes das Forças Armadas.

Aos 56 anos, Chávez foi submetido em junho, em Havana, a uma operação que retirou um tumor maligno na região pélvica. O presidente havia regressado à Venezuela no começo de julho, e, no sábado passado, foi novamente para Cuba para continuar o tratamento.

De volta, Chávez explicou que o primeiro ciclo de quimioterapia foi concluído "com sucesso", mas previu novas sessões "para derrotar definitivamente e eliminar qualquer risco de presença de células malignas". "Enfrento uma doença, mas vou vencê-la com a ajuda de Deus, com a vontade que tenho."

Eleições. O presidente venezuelano garantiu que não perdeu "nenhum detalhe" do trabalho de seu governo durante os últimos dias e disse estar "muito orgulhoso" de sua equipe de ministros.

Consciente dos rumores sobre divisões internas no governo, Chávez reafirmou seu apoio ao vice-presidente Elías Jaua. O presidente, no poder desde 1999, é candidato à reeleição em 2012, quando tentará um terceiro mandato de seis anos. A candidatura não tem sido discutida pelo partido, mas o próprio Chávez diz que está caminhando "rumo à vitória em 2012". / EFE e REUTERS