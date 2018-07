Chávez diz que Kadafi foi 'mártir' e sua morte, uma 'afronta'

LA GRITA - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, expressou seu descontentamento nesta quinta-feira, 20, com a morte de Muamar Kadafi, chamando o ocorrido de "ofensa" e dizendo que o líder líbio deposto foi um "mártir", informou a AFP.

"Infelizmente a morte de Kadafi foi confirmada", disse Chávez, que acaba de voltar à Venezuela após um tratamento contra o câncer em Cuba. "Eles o assassinaram, é outro ultraje. Devemos lembrá-lo como um grande lutador, um revolucionário e um mártir", disse.

Chávez tem defendido Kadafi desde o começo da revolta contra o regime dele em fevereiro e acusou a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) de usar o conflito para controlar o petróleo da Líbia. "A coisa mais triste é que, em sua tentativa de dominar o mundo, o império e seus aliados estão fazendo isso com fogo", disse Chávez se referindo aos Estados Unidos.

O presidente venezuelano se recusou a reconhecer o novo regime líbio e ridicularizou o novo representante do país na ONU como "marionete" e "boneco". Em 2004, Chávez ganhou o prêmio Kadafi de Direitos Humanos, entregue pelo ex-líder líbio. Outros vencedores foram Fidel Castro, de Cuba, e Daniel Ortega, da Nicarágua. As informações são da Dow Jones.