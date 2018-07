Chávez diz que Venezuela produzirá avião teleguiado

"Nós somos um país livre e independente" disse Chávez.

O general do exército, Julio Cesar Morales Prieto, presidente da fabricante estatal venezuelana de armas, disse que três mil rifles AK-103 foram montados no país desde que Venezuela e Rússia fizeram um acordo para a construção de uma fábrica de rifles Kalashnikov. Segundo ele, a fábrica já começou a produção mas as instalações não foram concluídas. Quando estiver em capacidade máxima, a fábrica poderá produzir 25 mil rifles Kalashnikov por ano.

"Nós não temos a intenção de atacar ninguém. Esses projetos são apenas para defesa, para a paz", disse Chávez.

As informações são da Associated Press.