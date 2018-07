Chávez diz que voltará à Venezuela nesta semana

Chávez disse em ligação telefônica, transmitida ao vivo pela televisão estatal nesta segunda-feira, que o tratamento radioterápico é "duro" e que ele vai precisar se recuperar. Ele disse que assim que voltar à Venezuela, pretende voltar a Cuba para mais uma rodada de radioterapia.

Essas foram as primeiras declarações de Chávez na televisão venezuelana desde que ele foi para Havana, em 14 de abril. Desde então, ele se comunicava apenas por meio de mensagens pelo Twitter.

Chávez disse nesta segunda-feira que está trabalhando com seu ministro de Relações Exteriores, seu irmão Adan e outro auxiliar. Ele declarou que tem trabalhado numa nova lei trabalhista "socialista". As informações são da Associated Press.