Chávez diz ter feito primeira sessão de quimioterapia em Cuba

"Conclui o primeiro ciclo do tratamento quimioterápico com sucesso", disse o líder socialista por telefone em uma reunião do seu partido PSUV, transmitida pela TV venezuelana. "Estamos nos preparando para um segundo ciclo... para derrotar totalmente e eliminar qualquer risco de presença de células malignas".

O ministro das Finanças, Jorge Giordani, disse nesta semana que, "sem dúvida", Chávez será candidato na eleição presidencial de 2012. O presidente não esclareceu que tipo de câncer tem, nem por quanto tempo pretende se ausentar do país. Antes de viajar a Cuba, no sábado, ele disse que os médicos não haviam descoberto mais nenhuma célula cancerígena. No telefonema de ontem, Chávez disse que está recuperando peso, e voltou aos 86 quilos. "Estou no peso ideal para mim. Estava muito gordo. Estou fazendo exercício, reabilitação, e vou para cama cedo, no máximo às 23 horas."