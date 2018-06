Chávez e Capriles estão em empate, afirma pesquisa

Todas as outras pesquisas de intenção de voto divulgadas até agora mostraram o mandatário com uma liderança folgada, às vezes com dois dígitos de vantagem sobre Capriles. As eleições presidenciais ocorrerão em 7 de outubro.

Os resultados da sondagem foram confirmados por Luis Christiansen, chefe do instituto Consultores 21, sediado em Caracas. Ele não quis dar maiores detalhes sobre a pesquisa, como quantos eleitores foram entrevistados e nem quando a sondagem foi feita. Na última pesquisa sobre eleições venezuelanas feita pela Consultores 21, publicada no final de junho, Capriles e Chávez estavam em empate técnico, com menos de 10% do eleitorado indeciso.

Desde que lançou sua campanha oficialmente em 1º de julho, Capriles disse que visitaria todos os 23 Estados venezuelanos e colocar os pés em 200 vilarejos. Mas Chávez, de 58 anos, que afirma estar recuperado do câncer que sofreu, tem sido mais ativo que o esperado, realizando vários comícios nas últimas semanas.

As informações são da Dow Jones.