Chávez e Capriles registram candidaturas O presidente venezuelano, Hugo Chávez, e o líder opositor Henrique Capriles inscreveram-se ontem como candidatos à eleição presidencial de 7 de outubro, no primeiro dia do prazo formal para que os 55 partidos registrem suas candidaturas. A disputa deverá ser concentrada em Chávez, de 57 anos, que busca sua terceira reeleição, após permanecer no poder desde 1999, e Capriles, de 39 anos.