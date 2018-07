Chávez é operado com êxito em Cuba de um abcesso pélvico O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, foi operado na manhã de ontem em Cuba de um abcesso pélvico, que exigiu uma intervenção cirúrgica de emergência, informou o chanceler venezuelano, Nicolás Maduro. Ele leu um comunicado que foi transmitido pela TV estatal, no qual explicou que o presidente estava se recuperando bem, mas ele não sabia dizer quando Chávez retornará à Venezuela. O presidente foi a Cuba em visita oficial. "O presidente Chávez, já quase recuperado de uma lesão no joelho, apresentou um novo problema de saúde, que foi imediatamente avaliado por sua equipe médica de confiança", disse Maduro. Um abcesso pélvico é uma lesão produtora de pus na área do peritôneo pélvico.